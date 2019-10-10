Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Германии в четверг выдаст ордер на арест подозреваемого в стрельбе у синагоги в городе Галле на востоке страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"Генпрокуратура сегодня, 10 октября, выдаст ордер на арест гражданина Германии Штефана Б. Подозреваемый был задержан вчера", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".
Накануне мужчина застрелил у синагоги двух человек, по данным "Шпигеля", он действовал из антисемитских убеждений.
Полиция города сообщила, что в четверг синагогу в Галле планирует посетить глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Задержанный подозреваемый Штефан Б., сообщает "Шпигель", до сих пор в поле зрения полиции не попадал. Накануне он попытался проникнуть в синагогу, где еврейская община праздновала Йом-Киппур, но сделать этого ему не удалось, и он открыл стрельбу на улице.
Происходящее Штефан Б. снимал на видеокамеру, закрепленную на шлеме, который был у него на голове. Видео в прямом эфире транслировалось на интернет-платформе Twitch, в момент преступления его смотрели пять человек. Платформа удалила видео. Аккаунт на Twitch Штефан Б. создал примерно два месяца назад.
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