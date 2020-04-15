Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 11:19

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура ФРГ в среду утром объявила о задержании четырех радикальных исламистов из Таджикистана, их подозревают в планировании теракта, говорится в заявлении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс".

По данным прокуратуры, в городах Эссен, Нойс и Зиген задержаны граждане Таджикистана Азижон Б., Мухаммадали Г., Фарходжон К., Сунатулло К.

"Вместе с находящимся с 15 марта 2019 года в предварительном заключении гражданином Таджикистана Равсаном Б. четверо задержанных подозреваются в формировании группировки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)", - сказано в сообщении.

Правоохранители считают, что группировка существует с января 2019 года. Задержанные планировали отправиться в Таджикистан и участвовать там в противостоянии местному правительству. Затем они от этого намерения отказались и решили устроить теракты в Германии.

"Целями терактов должны были стать организации вооруженных сил США в Германии или отдельные люди. Кроме этого, они планировали убийство человека, который с их точки зрения открыто критиковал исламизм. Для этого жертву выслеживал Фарходжог К", - указывает ведомство.

В течение среды уполномоченный судья примет решение об аресте подозреваемых.

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