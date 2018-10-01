Генпрокуратура ФРГ задержала шестерых неонацистов, которые планировали нападения на иностранцев
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Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура ФРГ задержала в Хемнице шестерых неонацистов, которые планировали нападения на иностранцев, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ФРГ.
Так, были задержаны 28-летний Стен С., 20-летний Мартин Х., 30-летний Марсель В., 27-летний Свен В., 28-летний Харди Кристофер В. И 30-летний Том В. Все они - граждане ФРГ. Задержание проводилось силами криминальной полиции Саксонии и полиции Хемница, где ранее произошли беспорядки из-за миграционной проблемы.
В прокуратуре отметили, что задержанные, вместе с гражданином ФРГ 31-летним Кристианом К., "организовали правое террористическое объединение "Революция Хемниц", в котором за исключением Харди Кристофера В., принимали участие". При этом Харди Кристофер В. находится в предварительном заключении уже с 14 сентября.
По информации следствия, задержанные являются лидерами неонацистского сообщества Хемница. Группировку они организовали не позже 11 сентября.
"Их целью должны были быть насильственные и вооруженные нападения на иностранцев и на политических инакомыслящих"", - говорится сообщении пресс-службы прокуратуры.
1тф аю
Интерфакс