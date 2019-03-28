Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 0:11

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр не намерен предоставлять Конгрессу полную копию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США, сообщает Associated Press.

Как заявил агентству помощник одного из демократов в Палате представителей США на условиях анонимности, У.Барр общался с председателем судебного комитета Джеррольдом Надлером по телефону вечером в среду.

В ходе разговора генпрокурор сообщил, что он готов дать показания перед коллегией судебного комитета Палаты представителей по докладу Р.Мюллера. Он также сообщил, что полный доклад занимает 300 страниц.

В данный момент У.Барр редактирует информацию Большого жюри из конфиденциального доклада.

Согласно источнику, Дж.Надлер предложил генпрокурору работать вместе с тем, чтобы получить информацию.

Хотя информация Большого жюри часто является конфиденциальной, в некоторых ситуациях она может быть вскрыта.

Члены команд Р.Мюллера и У.Барра сейчас изучают доклад, чтобы отредактировать ту информацию, которая, по их мнению, не должна быть доступна широкой общественности, сообщает газета. Публикация общедоступной версии доклада ожидается в ближайшие недели, отмечают СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору У.Барру.

У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Дональда Трампа с РФ.

Демократы из Палаты представителей США настаивают на обнародовании полного доклада Р.Мюллера.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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