Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 19:28

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил об уверенности в том, что российская сторона предпринимала попытки вмешаться в американские президентские выборы в 2016 году.

"Я уверен, что русские пытались вмешаться в выборы", - заявил Барр в интервью, которое вышло в эфир американского телеканала NBC News во вторник.

При этом он выразил удовлетворение, что его пока не подключили к украинскому расследованию.

"К счастью, я пока не принимал участия в украинском расследовании", - добавил он, отметив при этом, что у него нет информации о предполагаемом вмешательстве Украины в американские выборы.

Ранее во вторник сообщалось, что директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что у его агентства нет оснований полагать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Он также назвал Россию угрозой для предстоящих в 2020 году президентских выборов в США.

Ранее сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

1ви ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!