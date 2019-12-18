Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 19:43

Мадрид. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор Боливии в среду выдал ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса, сообщают западные СМИ.

Моралес в настоящее время находится в изгнании. В прошлом месяце он бежал в Аргентину. Двое детей Моралеса прибыли в Аргентину в конце ноября.

Экс-президент Боливии приехал в Аргентину после краткого посещения Кубы, где он прошел медицинское обследование у группы кубинских врачей, которые работали с ним в Боливии.

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, победителем на них был объявлен действующий глава государства: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес. Он набрал 47% голосов избирателей и был объявлен победителем, так как обеспечил себе отрыв в 10 процентных пунктов от основного соперника - выдвиженца партии "Гражданское сообщество" Карлоса Месы, за которого отдали голоса 36,51% избирателей.

Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этой фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

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