Генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было преднамеренным
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Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".
По данным телеканала, саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Дж.Хашкаджи.
Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
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Интерфакс