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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 12:49 25.10.2018 - 12:49

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

По данным телеканала, саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Дж.Хашкаджи.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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