Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 13:05 25.10.2018 - 13:05

(расширенная версия)

Дубай. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле было преднамеренным, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабийя".

Саудовская прокуратура пришла к такому выводу на основе представленных турецкой стороной доказательств.

"Информация, которая поступила от Турции, указывает на то, что подозреваемые по делу Хашкаджи действовали умышленно", - говорится в заявлении Сауда аль-Муаджиба.

По данным телеканала, саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Дж.Хашкаджи.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1вл эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер