Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 19:22

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр в четверг заявил, что к беспорядкам в стране причастны не только члены радикального движения "Антифа", но и "иностранные игроки".

"У нас есть данные, что "Антифа" и другие схожие экстремистские группировки так же, как и игроки разных политических убеждений были вовлечены в подстрекательство и участие в насильственных действиях", - сказал Барр на пресс-конференции, говоря о ситуации с протестами в США, которые сопровождаются беспорядками.

"Мы также видели, как иностранные игроки играют за все стороны (участвующие в протестах - ИФ)", - отметил генпрокурор США.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

Накануне сообщалось, что официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.

На прошлой неделе офицер полиции Дерек Човин, причастный к гибели Флойда, был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

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