Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 20:55

США-ГЕНПРОКУРОР-ПРЕЗИДЕНТ-ПОЗИЦИЯ

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр в среду заявил, что не пытался оправдать президента США Дональда Трампа, и американскому народу предстоит самостоятельно определиться с мнением относительно возможного препятствия правосудию со стороны президента.

"Я не оправдывал. Я заявил, что мы не нашли достаточного количества доказательств, чтобы утверждать факт препятствия правосудию. В этом заключалась работа министерства юстиции", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по юридическим делам в Сенате США.

"Теперь работа министерства юстиции завершена. Оно определяет, есть или нет состав преступления. Теперь доклад в руках американского народа, и каждый может решить для себя - через 18 месяцев будут выборы", - добавил У.Барр.

Он отметил, что и спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел расследование предполагаемого сговора предвыборного штаба Д.Трампа и представителей России, не оправдывал президента США.

Как сообщалось, Р.Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

1эф бм

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