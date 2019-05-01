Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 16:56

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что у него нет разногласий со спецпрокурором Робертом Мюллером по основным выводам о "российской деле".

На слушаниях в сенатском комитете по юридическим делам он рассказал, что обсудил этот вопрос лично с Р.Мюллером, и тот заверил, что "согласен с тем, что выводы - точные".

При этом, по словам У.Барра, претензии Р.Мюллера заключались в форме изложения этих выводов. Генпрокурор до публикации доклада передал в конгресс короткое письмо, в котором говорилось о главных выводах следователей. Р.Мюллер же предпочел бы более подробный текст, с детальным описанием того, как он пришел к тому или иному выводу.

Ранее стало известно, что Р.Мюллер заявил, что письмо У.Барра не полностью отражает контекст расследования и потому - запутало общество.

Как сообщалось, Р.Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

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