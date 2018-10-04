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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:56 04.10.2018 - 17:56

*** Директор ФБР похвалил своих сотрудников за успешное расследование этих атак

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Спонсируемые государством кибератаки и кампании по дезинформации представляют серьезную угрозу для США, и министерство юстиции США намерено защищать от них американских граждан, говорится в заявлении генпрокурора США Джеффа Сешнса, распространенном в четверг на сайте Минюста США.

"Сегодня мы выдвигаем обвинения в адрес семи офицеров ГРУ за многочисленные тяжелые преступные деяния, включая использование хакерских методов для распространения личной информации сотен сотрудников антидопинговых агентств и спортсменов с целью отвлечения внимания от допинговой программы, спонсируемой государством (в России - ИФ)", - отмечается в нем.

"Мы намерены обеспечить правосудие по этим делам и продолжим защищать американских граждан от хакеров и дезинформации", - подчеркивает Дж.Сешнс.

В свою очередь директор ФБР Кристофер Рэй отметил работу своих сотрудников, благодаря которой Минюст США смог предъявить обвинения семи агентам российских разведслужб.

"Расследование, которое привело к объявленным сегодня обвинениям, показало, на что способно ФБР", - отметил он в заявлении.

"Их (российских разведчиков - ИФ) действия простирались через границы, но расследование ФБР не отставало. Мы тесно сотрудничали с нашими международными партнерами, чтобы установить лиц, осуществлявших деятельность, и сорвать их преступную кампанию. И сегодня мы направляем такое послание: ФБР не позволит ни одному правительству, группе, физическому лицу угрожать нашим людям, нашей стране, или нашим партнерам", - заявил К.Рэй.

Директор ФБР пообещал, что его учреждение будет "неустанно работать, чтобы их найти, остановить и привлечь их к суду".

Ранее Минюст США предъявил обвинения семи россиянам. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе. Согласно информации министерства юстиции, эта группа осуществляла хакерские атаки с декабря 2014 года до мая 2018 года.

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