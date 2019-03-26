Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр планирует через несколько недель передать в конгресс доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о не подтвердившихся данных о сговоре между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа, передает Fox News.
По информации телеканала, У.Барр сообщил во вторник главе сенатского комитета по юридическим делам Линдси Грэму, что передаст доклад "через несколько недель, а не через несколько месяцев".
Кроме того, У.Барр заверил, что не обещал предоставить Белому дому копию доклада до ее публикации.
Как сообщалось, в воскресенье У.Барр, изучив доклад Р.Мюллера, направил в конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Д.Трампа с РФ.
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