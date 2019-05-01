Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 0:32

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор Уильям Барр, как ожидается, не вернется на Капитолийский холм в четверг для выступления на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США.

Джим Джордан, член юридического комитета палаты представителей, заявил в интервью Hill.TV в среду, что У.Барр должен пропустить запланированное выступление.

CBS News со ссылкой на пресс-секретаря комитета также сообщило, что Министерство юстиции уведомило, что У.Барр не будет давать показания перед Судебным комитетом Палаты представителей в четверг утром.

Появление генпрокурора США было поставлено под сомнение в течение всей недели, поскольку министерство юстиции возражало против планов демократов позволить юристам комитета допросить У.Барра о его работе с докладом специального прокурора Роберта Мюллера.

В среду юридический комитет проголосовал за то, чтобы одобрить меру, позволяющую членам комитета допросить генпрокурора в течение дополнительного часа, несмотря на ожесточенные возражения республиканцев.

У.Барр дал показания перед юридическим комитетом Сената в среду и столкнулся с рядом вопросов по докладу Р.Мюллера, в частности, почему спецпрокурор посчитал, что резюме генпрокурора "не полностью отражает контекст расследования".

Ранее стало известно, что Р.Мюллер заявил, что письмо У.Барра не полностью отражает контекст расследования и потому - запутало общество.

Как сообщалось, Р.Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

1вз гс

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