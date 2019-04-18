Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:44

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг заявил, что не будет возражать, если спецпрокурор Роберт Мюллер выступит в Конгрессе и даст там пояснения по расследованию, не выявившему сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ.

"У меня нет возражений против его выступления", - ответил он на вопрос о том, как он относится к тому, чтобы Р.Мюллер ответил на вопросы конгрессменов.

Сам У.Барр выступит перед Юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США в мае 2019 года.

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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