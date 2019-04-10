Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 15:36

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕФРАКС - Генеральный прокурор США Уильям Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это указывает на то, что У.Барр проверяет утверждения республиканских конгрессменов, которые больше года заявляли следующее: расследование о возможном сговоре Д.Трампа с Россией было инициировано из-за предвзятого отношения в ФБР и Минюсте", - пишет агентство.

При этом команда У.Барра будет работать отдельно от аналогичного расследования под руководством генерального инспектора Минюста Майкла Горовица, которое, по словам У.Барра, должно завершиться в мае-июне 2019 года, отмечают источники Bloomberg.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США. В Москве неоднократно отвергали эти утверждения.

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