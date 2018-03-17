Генпрокурор США уволил бывшего врио директора ФБР Маккейба за сутки до его выхода на пенсию
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*** Маккейб назвал это частью кампании по дискредитации ФБР и расследования Мюллера, а Трамп охарактеризовал событие как прекрасный день для демократии
Вашингтон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный прокурор США Джеффри Сешнс уволил бывшего первого заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба всего за 26 часов до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности и утратой доверия к нему, сообщают в субботу американские СМИ.
"ФБР ожидает от каждого сотрудника соответствия самым высоким стандартам честности, профессиональной этике и ответственности", - говорится в заявлении Дж.Сешнса.
По его словам, решение об увольнении Э.Маккейба было принято после разглашения им ряда не подлежавшей раскрытию в СМИ информации. Соответствующий доклад подготовил Отдел профессиональной ответственности ФБР.
Также Дж.Сешнс заявил, что Э.Маккейб был "недостаточно искренен, включая его заявления, данные под присягой".
Э.Маккейб собирался уйти на пенсию 18 марта в день своего 50-летия после 20 лет службы. Однако досрочное увольнение с должности, вероятно, лишит его ряда выплат за выслугу лет.
Сам он назвал свое увольнение частью кампании по дискредитации ФБР и расследования "дела о России" Роберта Мюллера.
"Это нападение на мою репутацию является частью крупной борьбы, направленной не только на очернение лично моей репутации, а на то, чтобы запятнать ФБР, правоохранительные органы и специалистов в разведке. Это часть продолжающейся войны администрации с ФБР и расследованием специального прокурора. Их сопротивление этой кампании показывает важность работы спецпрокурора", - заявил Э.Маккейб.
Также он считает, что его увольнение направлено на подрыв расследования якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года, которым занимается Р.Мюллер.
С февраля 2016 года на протяжении двух лет Э.Маккейб являлся первым замдиректора ФБР, однако 29 января 2018 года он объявил, что покидает свой пост и уходит в отпуск до середины марта, чтобы затем уйти на пенсию, сохранив все финансовые бонусы.
На протяжении трех месяцев - с начала мая по август 2017 года Э.Маккейб занимал должность временно исполняющего обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми.
Э.Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны Республиканской партии США, представители которой обвиняли его в предвзятости. Его также критиковал сам президент США Дональд Трамп.
Президент США ранее писал в "Твиттере", что Э.Маккейба надо отстранить от работы в ФБР из-за его контактов с уволенным Дж.Коми, а также политической и финансовой поддержки, оказываемой сторонниками экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон его супруге Джилл Маккейб, которая баллотировалась в сенат от штата Виргиния от Демократической партии США.
После заявления Дж.Сешнса президент США написал в своем "Твиттере", что Э.Маккейб знал все о лжи и коррупции, существующих в ФБР.
"Эндрю Маккейб уволен, прекрасный день для трудолюбивых сотрудников и сотрудниц ФБР, прекрасный день для демократии. Лицемер Джеймс Коми был его боссом и сделал так, чтобы Маккейб выглядел мальчиком из хора. Он знал все о лжи и коррупции на высших уровнях ФБР!" - написал американский президент в субботу на своей странице в "Твиттере".
***/ Эф мф
Интерфакс