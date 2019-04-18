Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Ни президент США Дональд Трамп, ни его предвыборный штаб не состояли в сговоре с российской стороной, а администрация США в полной мере сотрудничала со спецпрокурором Робертом Мюллером, заявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр.
"Трамп был рассержен расследованием Мюллера, которое, как он думал, подрывало его президентство. Тем не менее, Белый дом полностью сотрудничал со следствием спецпрокурора, предоставляя беспрепятственный доступ к архивам избирательной кампании и документам Белого дома, направляя старших помощников к даче показаний и не предъявляя никаких претензий", - сказал У.Барр.
При этом он заверил, что "не было сговора с Россией со стороны предвыборного штаба Трампа или кого бы то ни было, имеющего отношение к этому штабу".
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