Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 16:28

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Ни президент США Дональд Трамп, ни его предвыборный штаб не состояли в сговоре с российской стороной, а администрация США в полной мере сотрудничала со спецпрокурором Робертом Мюллером, заявил в четверг генпрокурор США Уильям Барр.

"Трамп был рассержен расследованием Мюллера, которое, как он думал, подрывало его президентство. Тем не менее, Белый дом полностью сотрудничал со следствием спецпрокурора, предоставляя беспрепятственный доступ к архивам избирательной кампании и документам Белого дома, направляя старших помощников к даче показаний и не предъявляя никаких претензий", - сказал У.Барр.

При этом он заверил, что "не было сговора с Россией со стороны предвыборного штаба Трампа или кого бы то ни было, имеющего отношение к этому штабу".

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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