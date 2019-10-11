Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:40

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Стамбул. 11 октября. ИНТРЕФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о своей обеспокоенности в связи с приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Я неоднократно выражал свое беспокойство по поводу этого решения (приобретение Турцией С-400 - ИФ). Но именно Турция решает, какие системы вооружения приобретать", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в пятницу.

Он в то же время отметил, что Турция по-прежнему является важным членом НАТО, и ее вклад в обеспечение безопасности альянса высоко оценивается партнерами.

Между тем, генсек НАТО приветствовал тот факт, что Турция в настоящее время рассматривает возможность закупки дополнительных батарей ПВО, причем - у стран-членов альянса.

"Я приветствую то, что Турция сейчас изучает возможность приобретения дополнительных батарей ПВО от союзников по НАТО", - сказал Столтенберг. Он добавил, что по этому вопросу, в частности, Анкара ведет переговоры с Францией, Италией и США.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

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