Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:54

Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси официально утвержден на должности генерального секретаря МАГАТЭ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Гросси официально избран гендиректором на специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - сказал собеседник агентства.

Гросси сменил на посту гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года и скончался в конце июля.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

ав

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