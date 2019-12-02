Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Аргентины в Вене Рафаэль Гросси официально утвержден на должности генерального секретаря МАГАТЭ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
"Гросси официально избран гендиректором на специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - сказал собеседник агентства.
Гросси сменил на посту гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года и скончался в конце июля.
Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.
ав