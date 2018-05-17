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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 18:55 17.05.2018 - 18:55

Иерусалим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу-ль-Гейт призвал к проведению международного расследования столкновений на палестино-израильской границе в секторе Газа, пишет в четверг сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

"Мы призываем к заслуживающему доверия международному расследованию преступлений, совершенных оккупантами (Израилем - ИФ)", - заявил он на открытии внеочередной встречи министров иностранных дел стран ЛАГ в Каире.

Палестинцы выходят на акции протеста на границе сектора Газа и Израиля с конца марта, однако наиболее жесткие столкновения между ними и солдатами армии обороны Израиля начались с понедельника, когда в Иерусалиме открыли новое американское посольство, а страна отмечала 70-летие образование еврейского государства. Жертвами столкновений стали около 60 человек, более 2 тыс. получили ранения.

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