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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 11:29 25.06.2018 - 11:29

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина соответствовала бы политике альянса в отношении Москвы.

"Я не в том положении, чтобы подтверждать какую-либо встречу (между лидерами США и России - ИФ), но встреча между президентом Трампом и президентом Путиным будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", - сказал генсек в понедельник в Люксембурге, куда прибыл на Совет ЕС по иностранным делам.

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