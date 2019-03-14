Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:18

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что европейские и североамериканские партнеры НАТО в 2018 году сделали больше, чем когда бы то ни было раньше, для совместной обороны.

"Годовой отчет (за 2018 год) показывает, что НАТО продолжает модернизацию, в то время как Европа и Северная Америка совместно делают больше, чем когда бы то ни было для общей безопасности", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной годовому отчету НАТО за 2018 год.

Генсек подчеркнул, что НАТО "отвечает на вызовы сегодняшнего дня, адаптируется к вызовам завтрашнего дня и инвестирует в будущее".

Он напомнил, что во время саммита НАТО в июле 2018 года было принято более 100 решений для укрепления альянса.

Также глава НАТО отметил, что в 2018 году была повышена обороноспособность НАТО включая новую инициативу по боеготовности. Были добавлены два новых командования НАТО.

Й.Столтенберг напомнил о проведении учений Trident Juncture-2018, которые стали "крупнейшими учениями НАТО за последнее поколение", а также выделил успехи НАТО в укреплении кибербезопасности.

"Мы призвали к ответственности Россию за применение нервнопаралитического вещества на британской территории и за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - отметил он.

Также он рассказал о расширении кампании НАТО по борьбе с терроризмом, выделив создание новой тренировочной миссии в Ираке и оказание дополнительной поддержки Афганистану.

"Мы укрепили сотрудничество с Украиной и Грузией, а также Иорданией и Тунисом", - напомнил глава альянса.

"Мы работали теснее, чем когда-либо ранее, с ЕС, в том числе по вопросам обороны на море и оборонной мобильности", - отметил он.

В 2018 году Македония получила приглашение в НАТО, что "демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми", сказал он.

В качестве важного достижения прошлого года он выделил договоренности между членами НАТО о финансировании. "Все союзники прекратили сокращать бюджеты, все союзники начали увеличивать финансирование", - сказал он.

Он также вспомнил, что в прошлом году состоялся переезд НАТО в новую штаб-квартиру в Брюсселе.

1бф ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!