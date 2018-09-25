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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - У НАТО и России сохраняются серьезные разногласия по Украине и инциденту в Солсбери, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"У нас есть очень серьезные разногласия по вопросам Украины и Солсбери, но это лишь делает диалог более важным", - сказал Й.Столтенберг журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Эта встреча с министром Лавровым была полезной", - добавил он.

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Интерфакс