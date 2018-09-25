Генсек НАТО заявил, что встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была полезной
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - У НАТО и России сохраняются серьезные разногласия по Украине и инциденту в Солсбери, заявил Генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"У нас есть очень серьезные разногласия по вопросам Украины и Солсбери, но это лишь делает диалог более важным", - сказал Й.Столтенберг журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Эта встреча с министром Лавровым была полезной", - добавил он.
1ви ад
Интерфакс