Брюссель. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал в среду союзников по Североатлантическому альянсу сохранять единство в вопросах, связанных с с Россией.
"Необходимо сохранять единство в поиске подхода к теме России", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО.
"Мы сейчас - единственная платформа, где Северная Америка и Европа встречаются и совместно принимают решения, связанные с важными стратегическими вопросами, например, такими, как контроль над вооружениями, крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что "наш подход к России, диалог с ней, вопросы борьбы с терроризмом и коллективной обороны - это темы, которыми НАТО занималась на протяжении долгого периода времени, причем не только обсуждала, но и принимала коллективные решения".
Также он напомнил, что в ситуации с ДРСМД союзники по НАТО, как раз, проявили единство и выпустили заявление с осуждением действий России.
Он призвал союзников также прилагать усилия, направленные на укрепление связей между участниками НАТО.
"Я думаю, что важно рассмотреть, как мы можем в дальнейшем укрепить связи между участниками НАТО", - добавил Столтенберг, отметив, что по этой теме будет вестись работа на предстоящем саммите в декабре.
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