Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:42

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Страны-члены НАТО самостоятельно принимают ответные меры в случае гибридных угроз, однако Североатлантический альянс готов оказать помощь в этой сфере в случае необходимости, говорится в годовом отчете за прошлый год генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Гибридные методы войны - такие, как пропаганда, дезориентирование, саботаж и другие тактики не военного характера - уже давно используются странами и другими игроками, не относящимися к государству", - говорится в документе, распространенном в четверг.

"Хотя основная ответственность за применение ответных действий на гибридные угрозы или нападения лежит именно на государствах, ставших целью атак, НАТО готова оказать помощь любой стране-члену в борьбе с гибридными угрозами", - подчеркивается в документе.

В отчете отмечается, что основными причинами более частных гибридных угроз стали быстрое развитие технологий и тесные связи стран в рамках международного сообщества.

1тэ ар ав

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