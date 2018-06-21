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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:56 21.06.2018 - 12:56

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Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил важность того, чтобы на крайнем севере, где, в частности, действуют альянс и Россия, обеспечивалась низкая напряженность.

"Мы говорим, что на крайнем севере мы хотим видеть низкую напряженность. И мы все еще должны добиваться снижения напряженности", - заявил Й.Столтенберг, выступая в четверг в Лондоне,

Й.Столтенберг отметил, что он рад тому, что существует не только Совет Россия-НАТО, но и Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, так как они являются "основами для попыток создания платформ для диалога с Россией".

В частности, говоря о деятельности Арктического совета, генсек НАТО подчеркнул его важность как "платформы, которая собирает людей вместе". Он отметил роль совета в вопросах экологии, поиска и спасения попавших в беду людей.

"И одна из вещей, по которым, я считаю, нам нужно работать с Россией, это розыск и спасение... Некоторые из союзников НАТО делают это. Сотрудничество, которое полезно как для России, так для Норвегии и всех союзников НАТО", - отметил Й.Столтенберг.

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