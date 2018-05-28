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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 14:51 28.05.2018 - 14:51

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что страны альянса придерживаются разных точек зрения относительно проекта "Северный поток-2", и что альянс не располагает инструментами для урегулирования вопроса с газопроводом.

"Для НАТО принимать вообще какие-либо решения по "Северному потоку-2" или выражать мнение по этому поводу будет очень сложно, потому что мы не видим консенсуса по данному вопросу внутри альянса", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Во-вторых, у нас нет средств, чтобы сделать что-нибудь с этим энергетическим проектом", - отметил он.

При этом Й.Столтенберг заявил, что НАТО необходимо принимать меры для обеспечения энергетической безопасности, включая диверсификацию поставок энергоносителей и повышение энергоэффективности.

аю ар ан

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