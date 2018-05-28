Генсек НАТО заявляет, что в альянсе нет согласия по вопросу "Северного потока-2"
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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что страны альянса придерживаются разных точек зрения относительно проекта "Северный поток-2", и что альянс не располагает инструментами для урегулирования вопроса с газопроводом.
"Для НАТО принимать вообще какие-либо решения по "Северному потоку-2" или выражать мнение по этому поводу будет очень сложно, потому что мы не видим консенсуса по данному вопросу внутри альянса", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Во-вторых, у нас нет средств, чтобы сделать что-нибудь с этим энергетическим проектом", - отметил он.
При этом Й.Столтенберг заявил, что НАТО необходимо принимать меры для обеспечения энергетической безопасности, включая диверсификацию поставок энергоносителей и повышение энергоэффективности.
аю ар ан
Интерфакс