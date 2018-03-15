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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:40 15.03.2018 - 13:40

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания не обращалась с запросом о применении на практике положений содержащейся в уставе альянса статьи о коллективной обороне в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Что касается статьи 5, то не было никакого соответствующего запроса. Об этом должны просить сами страны (члены НАТО - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос, уместно ли было бы в связи с ситуацией с С.Скрипалем запустить статью о коллективной обороне.

Й.Столтенберг добавил, что НАТО со своей стороны "готова предоставить поддержку и выражает политическую поддержку Великобритании".

"Важно то, что наш ответ - пропорциональный, и он носит оборонительный характер", - отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс готов оказать поддержку Лондона в расследовании нападения на С.Скрипаля.

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