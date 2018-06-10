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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 23:19 10.06.2018 - 23:19

Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который начал в воскресенье свой двухдневный визит в Италию, обсудил подготовку к саммиту альянса 11-12 июля в Брюсселе с итальянским министром иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, сообщила пресс-служба организации.

"Было также достигнуто согласие в отношении важности двойственного подхода к России, сочетающего оборону и диалог", - говорится в коммюнике НАТО.

В нем отмечается, что генсек альянса поблагодарил Э.Моаверо-Миланези за ценный вклад Италии в решение задач НАТО, в том числе в Афганистане и Косово, сосредоточив внимание на вызовах с юга, имеющих большое значение для всего альянса.

Обсуждалась активизация усилий НАТО по проецированию стабильности и борьбе с терроризмом путем запуска новой учебной миссии в Ираке и усиления поддержки Иордании и Туниса.

"Еще одна обсуждаемая тема - сотрудничество между НАТО и Европейским союзом, которое достигло беспрецедентного уровня. Генеральный секретарь и министр иностранных дел Италии также обсудили прогресс в распределении финансового бремени в альянсе, который включает как денежные средства, так и оборонные возможности и вклад в операции", - отмечается в сообщении пресс-службы НАТО.

В нем также сказано, что в понедельник, 11 июня, Йенс Столтенберг встретится с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и министром обороны Элизабеттой Трентой.

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