Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 19:15

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс в понедельник прибыли в Ирак для переговоров с властями страны и для других встреч, говорится в пресс-релизе альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник прибыл в Багдад на переговоры с иракским правительством и с командованием новой тренировочной миссии альянса в стране", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что, в частности, генсек альянса встретится с командующим миссией НАТО в Ираке генерал-майором Дэни Фортином, командующим объединенной оперативной группой контртеррористической операции "Непоколебимая решимость" генерал-лейтенантом Робертом Уайтом, а также с представителями властей Ирака и международного сообщества.

Пресс-релиз напоминает, что в настоящий момент в Ираке размещены сотни инструкторов и технических сотрудников альянса, которые оказывают поддержку силам безопасности Ирака.

1аю ар

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