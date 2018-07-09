Генсек НАТО и главы Евросовета и Еврокомиссии подпишут 10 июля совместную декларацию о сотрудничестве
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Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз и Североатлантический альянс объявили о проведении во вторник в Брюсселе церемонии подписания совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.
В раздельных коммюнике, распространенных обоими союзами в понедельник, сообщается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится 10 июля 2018 года с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером для подписания совместной декларации о сотрудничестве.
После церемонии участники этой встречи в верхах Евросоюз-НАТО выступят с короткими заявлениями для прессы.
Подписание декларации состоится накануне назначенного на 11-12 июля в Брюсселе саммита НАТО.
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Интерфакс