Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:25

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что страны-члены альянса по-прежнему испытывают разногласия относительно ситуации на северо-востоке Сирии.

"Существуют разные мнения. И союзники (по НАТО - ИФ) на встрече также выразили позиции, которые известны общественности", - сказал Столтенберг после встречи с главами минобороны стран-членов НАТО, отвечая на вопрос о позиции союзников по альянсу, в том числе Турции, по ситуации в Сирии.

По его словам, переговоры членов альянса были "открытыми и честными".

Он отметил, что все стороны выступают в поддержку поиска политического решения ситуации на северо-востоке Сирии. Кроме того, генсек НАТО отметил "прогресс" в снижении напряженности.

"Мы видим некоторый прогресс, снижение насилия", - отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

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