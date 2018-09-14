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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 18:10 14.09.2018 - 18:10

*** Руководитель альянса надеется найти решение для то ситуации

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что проблема с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 является коллективным "вызовом" для членов НАТО, однако генсек надеется на его разрешение.

"Я надеюсь, что возможно найти решение этого вопроса, потому что сейчас это вызов для всех нас", - сказал он, выступая в Фонде "Наследие" в Вашингтоне.

Он отметил, что решение о приобретении вооружений принимается национальным государством, но при этом необходимо поддерживать способность сил НАТО взаимодействовать между собой. Й.Столтенберг упомянул, что приобретение Турцией у России С-400 вызывает обеспокоенность не только у США.

При этом он назвал положительным фактом наличие диалога между Анкарой и Вашингтоном по С-400, а также назвал Турцию "очень важным союзником по НАТО".

Ранее газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванных официальных лиц США и Турции сообщала, что Россия, как ожидается, поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 в течение первой половины 2019 года .

В свою очередь США предлагают заменить С-400 своими системами типа Patriot. Также в статье "Вашингтон пост" говорилось, что параллельно с этим в США обсуждается тема возможного отказа от поставок самолетов F-35 Турции в ответ на закупку С-400.

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