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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:24 13.03.2018 - 10:24

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Турции о закупке у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является "суверенным делом Анкары", передает агентство "Анадолу".

"Союзники по НАТО сами решают, какое оружие им закупать. Для НАТО важнее вопрос о совместимости различных систем вооружения союзников", - сказал Й.Столтенберг агентству.

Генсек НАТО также напомнил, каким образом альянс помогает в обеспечении национальной безопасности Турции.

"НАТО направила в Турцию самолеты, оборудованные системой радиолокационного обнаружения AWACS для усиления турецкой системы противовоздушной обороны. В то же время на территории страны, в частности, развернуты батареи ракет "Пэтриот".

Й.Столтенберг подчеркнул, что Турция вносит большой вклад в операции НАТО, и отметил, что в последние годы альянс расширил присутствие в этой стране.

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