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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 13:00 15.03.2018 - 13:00

*** Он отметил, что это первый случай применения такого вещества на территории союзника НАТО с момента основания организации

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг осудил совершенное в Великобритании нападение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и назвал этот инцидент неприемлемым для цивилизованного мира.

"Это первый случай применения вещества нервно-паралитического действия на территории союзника НАТО с момента основания организации. Все союзники согласились с тем, что это нападение было нарушением международных норм и соглашений. Это неприемлемо, и этому нет места в цивилизованном мире", - заявил он в четверг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Использованное вещество является одним из самых токсичных, которые когда-либо были разработаны", - добавил генсек альянса.

Ранее в британской полиции сообщили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

Россия эти обвинения отрицает.

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