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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 18:49 14.09.2018 - 18:49

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что проходящие на Дальнем Востоке российские военные учения "Восток-2018" являются признаком растущей "напористости" России.

"Мы видим более напористую Россию, инвестирующую в злонамеренные действия, модернизирующую вооруженные силы и проводящую все более масштабные учения - например, мы видим крупные учения, которые проходят сейчас на Дальнем Востоке", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Вашингтоне.

По его словам, НАТО "отвечает, когда видит очередные вызовы в сфере безопасности со стороны более напористой России". Он вновь напомнил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией.

"Россия останется нашим крупнейшим соседом, она никуда не денется. Нет противоречия в том, чтобы занимать жесткую позицию по отношению к России и в то же время искать с ней диалог и избегать конфронтации", - добавил Й.Столтенберг.

Маневры войск (сил) "Восток-2018" проводятся в период с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана.

Основной этап маневров "Восток-2018" с участием войск Центрального и Восточного военных округов, а также военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и монгольской армии прошел в четверг на полигоне "Цугол" в Забайкалье.

Всего в маневрах принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

1бф аю ан

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