Генсек НАТО нанесет визит в Сербию
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Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6-8 октября посетит с визитом Белград.
"В ходе визита генеральный секретарь встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич", - сообщила в среду официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
8 октября Й.Столтенберг и президент Сербии примут участие в церемонии открытия учений по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, организованным совместно координационным центром НАТО по преодолению последствий стихийных бедствий и Министерством внутренних дел Сербии.
В тот же день генсек НАТО выступит на конференции по безопасности.
В ходе пребывания в Сербии Й.Столтенберг встретится со студентами филологического факультета белградского университета.
1ак ав
Интерфакс