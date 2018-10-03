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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 13:47 03.10.2018 - 13:47

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6-8 октября посетит с визитом Белград.

"В ходе визита генеральный секретарь встретится с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Аной Брнабич", - сообщила в среду официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

8 октября Й.Столтенберг и президент Сербии примут участие в церемонии открытия учений по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, организованным совместно координационным центром НАТО по преодолению последствий стихийных бедствий и Министерством внутренних дел Сербии.

В тот же день генсек НАТО выступит на конференции по безопасности.

В ходе пребывания в Сербии Й.Столтенберг встретится со студентами филологического факультета белградского университета.

1ак ав

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