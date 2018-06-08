Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:50 08.06.2018 - 11:50

*** В НАТО придают значение надежности и диверсификации поставок, приветствуют использование альтернативных энергоресурсов

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Между странами-членами НАТО по-прежнему нет единой позиции по вопросу о проекте газопровода "Северный поток-2", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У союзников по НАТО - разные взгляды по "Северному-потоку-2", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, касающийся недавнего решения Швеции одобрить строительство этого газопровода. В прошлом Й.Столтенберг уже отмечал, что по этой теме среди членов альянса нет единства.

"В НАТО сфокусированы на вопросах надежности поставок (энергоносителей -ИФ), на диверсификации источников поставок. Также мы приветствуем, что ряд союзников по НАТО инвестируют в возобновляемые источники энергии, которые уменьшают зависимость от импорта", - добавил генсек.

К настоящему времени, "Северный поток-2" получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром" (MOEX: GAZP), Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line