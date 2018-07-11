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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:45 11.07.2018 - 11:45

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой.

"Мы не видим немедленной угрозы для кого-либо из союзников по НАТО, однако мы видим намного более напористую Россию, которая использует силу против своих соседей", - сказал он.

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