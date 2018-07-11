Генсек НАТО не видит от РФ непосредственной угрозы, но альянс беспокоит "напористая" политика Москвы
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой.
"Мы не видим немедленной угрозы для кого-либо из союзников по НАТО, однако мы видим намного более напористую Россию, которая использует силу против своих соседей", - сказал он.
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Интерфакс