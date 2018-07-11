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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:58 11.07.2018 - 11:58

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой.

"Мы не видим немедленной угрозы для кого-либо из союзников по НАТО, однако мы видим намного более напористую Россию, которая использует силу против своих соседей", - сказал он.

При этом он упомянул конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских "войск в Молдавии против воли ее правительства", действия России в киберпространстве и "многую другую пагубную активность России".

В то же время он напомнил, что даже в годы "холодной войны" Норвегия могла поддерживать рабочие отношения с Россией.

Й.Столтенберг отметил, что его подход к отношениям с Россией состоит в необходимости поддержания единства НАТО; в этом случае реально вести политический диалог с РФ.

Также он допустил возможность улучшения отношений между НАТО и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий.

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