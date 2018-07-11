Генсек НАТО не видит от РФ непосредственной угрозы, но альянс беспокоит "напористая" политика Москвы
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Россия не представляет непосредственной угрозы для какой-либо из стран альянса, однако ее политика стала более напористой.
"Мы не видим немедленной угрозы для кого-либо из союзников по НАТО, однако мы видим намного более напористую Россию, которая использует силу против своих соседей", - сказал он.
При этом он упомянул конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских "войск в Молдавии против воли ее правительства", действия России в киберпространстве и "многую другую пагубную активность России".
В то же время он напомнил, что даже в годы "холодной войны" Норвегия могла поддерживать рабочие отношения с Россией.
Й.Столтенберг отметил, что его подход к отношениям с Россией состоит в необходимости поддержания единства НАТО; в этом случае реально вести политический диалог с РФ.
Также он допустил возможность улучшения отношений между НАТО и Россией, однако не смог назвать сроки подобного развития событий.
1аю Де
Интерфакс