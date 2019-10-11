Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 10:57

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Турции, заявил, что на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу он выразил обеспокоенность в связи с операцией Анкары "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

"Мы обсудили с господином Чавушоглу проходящую на севере Сирии операцию. Я выразил ему серьезную обеспокоенность в связи с операцией и в связи с возможной дальнейшей дестабилизацией региона", - сказал в пятницу Столтенберг на совместной пресс-конференции в Мевлютом Чавшоглу.

Он вновь призвал турецкую сторону проявить "сдержанность".

"Я ожидаю от Турции сдержанности. Наш общий враг - это группировка "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ)", - отметил генсек НАТО.

В то же время он признал, что у Турции есть обоснованные опасения в связи с угрозами ее безопасности.

1вл аю

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