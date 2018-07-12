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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:17 12.07.2018 - 09:17

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Украины и призвал Россию прекратить оказывать поддержку самопровозглашенным образованиям в Донбассе.

"В восточной Украине ситуация по-прежнему продолжает вызывать опасения. Каждый день происходят неоднократные нарушения режима прекращения огня и нарушение прав человека", - сказал Й.Столтенберг в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко заявления для СМИ в четверг утром в Брюсселе.

Как заявил генеральный секретарь НАТО, "путь к миру остается возможным посредством мирных соглашений". "Все стороны должны выполнять свои обязательства, и Россия несет особую ответственность. Она должна вывести свои войска и прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в Украине", - сказал Й.Столтенберг.

Он констатировал, что Североатлантический альянс твердо стоит на позициях поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, и осудил присоединение Крыма к России.

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