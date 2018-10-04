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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:02 04.10.2018 - 16:02

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО всегда будет действовать и реагировать пропорционально в соответствии с нормами международного права, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос об усилении защиты альянса от кибератак.

"С учетом ситуации, с учетом характера того, что происходит, мы выбираем способ реагирования. Как отдельные члены НАТО, которые реагируют, так и на уровне всей НАТО, когда мы действуем совместно", - сказал Й.Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения совещания министров обороны стран альянса.

По его словам, предотвращенная кибератака против ОЗХО в Гааге показала, что и НАТО как организация, и члены НАТО "стали сильнее в том, что касается реагирования, отражения подобного рода нападений".

Он сообщил, что в НАТО улучшилась система сбора разведданных, лучше происходит ее координация, и в случае атаки против ОЗХО в Гааге Нидерланды и Великобритания работали совместно. В НАТО действует новая структура - управление разведки, направленное на совершенствование координации сбора разведданных.

"Кроме того, то, что мы помогаем членам НАТО в обмене передовыми методиками и технологиями, проводим крупномасштабные учения, повышаем осведомленность, - все это позволяет реагировать должным образом. И то, что мы работаем совместно, а теперь все больше и больше членов НАТО будут предоставлять свои национальные киберпотенциалы, вписывается в более широкую картину того, как идет адаптация НАТО", - объяснил глава Североатлантического альянса.

Он напомнил, что на саммите НАТО было принято решение о киберпространстве в качестве полноценного оперативного пространства как суша, воздух и море.

"Наше реагирование будет определяться конкретными обстоятельствами, но мы отмечаем, что стали более защищенными в том, что касается безопасности наших систем. Мы можем срывать идущие на нас атаки, мы выявляем, кто стоит за этими нападениями. И, кроме того, мы теперь можем лучше осуществлять сбор необходимых разведданных, чтобы препятствовать нападению на наши киберпространства", - отметил Й.Столтенберг.

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