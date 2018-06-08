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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:19 08.06.2018 - 12:19

*** В июле ожидается подписание новой совместной декларации

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФАКС - За последние два года НАТО и Евросоюз достигли беспрецедентного уровня сотрудничества, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это естественно. У нас много общих государств-членов. У нас общие интересы, и перед нами стоят общие вызовы, и более 90% граждан Европейского союза проживают в государствах-членах НАТО. Поэтому мы ведем конкретную работу по 74 направлениям сотрудничества", - сказал Й.Столтенберг в пятницу в Брюсселе на пресс-конференции после совещания министров обороны альянса с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерикой Могерини.

В заседании также участвовали главы оборонных ведомств Финляндии и Швеции, не входящих в организацию.

Генсек НАТО назвал ряд направлений сотрудничества НАТО с ЕС: противостояние гибридным и киберугрозам, проведение операций в морском пространстве, борьба с терроризмом, проведение учений и улучшение военной мобильности, а также сотрудничество по вопросам роли женщин, укрепления мира и безопасности.

Среди достижений он назвал обмен информацией между организациями в режиме реального времени о компьютерных вирусных программах и кибератаках. Усиливается сотрудничество, направленное на совершенствование системы обучения, проведения учений и стратегических коммуникаций для противодействия киберугрозам.

Й.Столтенберг также отметил взаимодействие НАТО и ЕС в Средиземном и Эгейском морях.

Министры обороны обсуждали, как НАТО и Европейский союз могут сотрудничать еще активнее, сказал генсек альянса.

Генсек в очередной раз остановился на важности улучшения военной мобильности в Европе "с учетом непредсказуемой обстановки в сфере безопасности".

"В июле (на саммите НАТО - ИФ) я планирую подписать новую совместную декларацию вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы обозначить наше совместное видение того, как мы будем продолжать решать наиболее актуальные проблемы в сфере безопасности", - сообщил Й.Столтенберг.

"От заместителя председателя Еврокомиссии Могерини мы услышали о расширенных усилиях ЕС в сфере обороны. Сюда входит увеличение инвестиций, совершенствование потенциала и более справедливое распределение финансового бремени. Я приветствую эти шаги. Они направлены в верном направлении. Сотрудничество между НАТО и ЕС и усилия в сфере обороны могут повысить уровень безопасности для всех нас", - отметил генсек Североатлантического альянса.

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