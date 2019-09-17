Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 13:43

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вопросы подготовки военнослужащих иракской армии и борьбы с терроризмом обсудил во вторник в Багдаде с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Провел важную встречу сегодня в Багдаде с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди. Оказываемая НАТО поддержка и советнические услуги делают Ирак и союзников НАТО безопаснее, помогая предотвращать возвращение ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)", - написал Столтенберг в своем микроблоге в Твиттере.

"Подготовка национальных вооруженных сил один из лучших инструментов борьбы с терроризмом", - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс прибыли в Ирак накануне с необъявленным визитом для переговоров с иракским правительством и с командованием новой тренировочной миссии альянса в стране.

По данным пресс-службы НАТО, у генсека альянса намечены встречи с командующим миссией НАТО в Ираке генерал-майором Дэни Фортином, командующим объединенной оперативной группой контртеррористической операции "Непоколебимая решимость" генерал-лейтенантом Робертом Уайтом, а также с представителями властей Ирака.

В настоящий момент в Ираке размещены сотни инструкторов и технических сотрудников НАТО, которые оказывают поддержку силам безопасности страны.

1ак ВВ

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