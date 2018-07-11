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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:00 11.07.2018 - 20:00

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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду заявил, что страны-члены НАТО начинают новую учебную миссию альянса в Ираке, ее возглавит Канада.

"Сегодня, как и было запрошено со стороны иракского правительства, мы начали новую учебно-тренировочную миссию в Ираке. Я приветствую то, что Канада согласилась возглавить эту миссию в Ираке", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это будет миссия небоевого характера, состоящая из нескольких сотен инструкторов", - добавил он.

По словам Й.Столтенберга, НАТО также учреждает профессиональные военные училища и академии для иракских военнослужащих. Кроме того, в целях борьбы с терроризмом НАТО решила усилить поддержку Иордании и Туниса.

"Сегодня мы также решили усилить поддержку Иордании и Туниса", - подчеркнул генсек НАТО.

"Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке оказывает воздействие на страны НАТО. Мы полны решимости сохранить наши достижения в борьбе с ИГИЛ и не допустить его возвращения", - объяснил эти решения глава Североатлантического альянса.

"И мы объявили о начале деятельности в полном объеме хаба для Юга (южных рубежей альянса - ИФ). Он поможет нам более эффективно осуществлять мониторинг и реагирование на региональные вызовы", - сообщил Й.Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявлял, что альянс "будет оставаться в Ираке и наращивать свои усилия по обучению, только если к этому будет положительно относиться правительство".

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

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