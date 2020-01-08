Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:04

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с осуждением ракетных обстрелов Ираном иракских баз, где находятся американские военнослужащие и другие представители международной коалиции против группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Я осуждаю иранские ракетные атаки по США и коалиционным силам в Ираке", - написал Столтенберг в Twitter в среду.

"НАТО призывает Иран воздержаться от дальнейшего насилия. Союзники продолжают вести консультации, а также остаются привержены (задачам - ИФ) нашей тренировочной миссии в Ираке", - добавил генсек.

Столтенберг ранее сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Накануне в альянсе заявили о планах временно вывести некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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