Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:11

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя приобретение Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, заявил, что власти стран НАТО самостоятельно принимают решение о закупках той или иной военной техники.

"Это решение национального государства, члена НАТО, какой тип техники оно закупает. В то же время мы знаем, что этот вопрос (с С-400 - ИФ) создает сложности в отношениях между Турцией и США, не в последнюю очередь из-за истребителей-бомбардировщиков F-35, которые также намерена приобрести Турция", - сказал он в интервью, которое вышло в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации ВВС.

В то же время он приветствовал факт диалога между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу.

Однако Й.Столтенберг отказался озвучить личную точку зрения в связи с покупкой Турцией российских С-400 и подчеркнул, что высказывание его мнения лишь осложнит решение этой проблемы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских С-400.

Со своей стороны, представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35, ни (зенитно-ракетные комплексы - ИФ) "Пэтриот", - сказал он.

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